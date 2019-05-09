«Были у Гроба Господня» - Лазарев призывает помощь Бога для победы на «Евровидении»

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Силы для участия в песенном конкурсе артист ищет в святых местах Иерусалима.

Подготовка Сергея Лазарева к участию в «Евровидении» вышла на новый, мистическо-религиозный уровень, когда сегодня артист прошел по святым местам древнего города Иерусалима. «Сегодня весь день провели в Иерусалиме... были у Гроба Господня, гуляли по старому городу, и, конечно же, были у Стены Плача... невероятно эмоциональный день... столько силы в этом Святом городе...» - пишет Сергей.

Возможно, певец не просто так вместе с бэк-вокалистами посетил достопримечательности чужого для себя города, в этом может быть и более возвышенный смысл. Например, Лазарев таким образом призывает помощь Бога для победы на «Евровидении», и эта помощь ему очень пригодится. Очень часто бывает, что вроде бы всё идеально, все хорошо подготовились, а потом какая-то мелочь идет не по плану и всё выступление оборачивается сущим кошмаром. Хочется верить, что потусторонние силы всё же помогут российскому певцу, и он сможет показать максимум своих возможностей на «Евровидении».