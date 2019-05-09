Коньки не для Надежды «точились». Младшая дочь Навки может лишиться материнской поддержки в будущем

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Сколько средств было потрачено на дополнительные занятия и хобби, но всё, вероятно, может оказаться без толку.

Успешная и эффектная Татьяна Навка, знаменитая фигуристка и золотой призёр на Олимпийских играх, мать прекрасных дочерей, пытается максимально посвятить себя младшей дочери от последнего брака с Дмитрием Песковым. Маленькая Надежда требует к себе много внимания, но несмотря на 4-летний возраст, девочка, по заявлению самой Татьяны, невероятно одаренная.

Однако, как показывает опыт, фигуристкой девочка может и не стать, несмотря на ранние старания матери дать дочери все возможности научиться этому мастерству. Видимо, не для Нади «коньки точились» Татьяной. Несмотря на все старания знаменитой фигуристки, пробудить желание заниматься фигурным катанием в ребёнке не так-то просто. В любом случае, если девочка не пожелает связывать свою жизнь с тяжелой творческой и спортивной карьерой, то она вполне может лишиться материнской поддержки в будущем, хоть сейчас маленькую Надю мало что беспокоит.

Любящая мать Нади недавно сообщила, что у её дочери масса хобби и увлечений: от китайского языка до фигурного катания. Мать пытается полностью внедрить девочку в нелёгкое дело с детства. С двух лет Надя уже стоит на коньках, а с трёх выступает с собственными номерами.