На замену Рапунцель? Бывшая Гуфа вернулась спасать рейтинги «Дома-2»

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Яна Шевцова могла бросить молодого человека, лишь бы вернуться на проект.

В последнее время супруги Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко стали все чаще задумываться об уходе с передачи «Дом-2». Они жалуются, что больше не могут терпеть издевки со стороны других участников и говорят, что чувствуют несправедливое отношение к себе даже со стороны ведущих. К ситуации сейчас приковано внимание большинства зрителей телепроекта, поэтому, если семья уйдет, его рейтинги могут резко обрушиться.

По всей видимости, предчувствуя провал, руководство телестройки решило пригласить обратно экс-участников, появление которых тоже может вызвать большой резонанс и интерес к шоу. Так, о своем возвращении туда накануне сообщила бывшая девушка популярного рэпера Гуфа Яна Шевцова. В информации о себе на личной странице в Instagram она также указала, что снова является официальной участницей «Дома-2».

Вероятно, ее действительно позвали спасать рейтинги передачи, ведь если Рапуцель уйдет, вместе с ней может уйти и большая часть зрителей. Так как на ее аккаунт подписаны почти 900 тысяч человек, многие из них могут смотреть шоу лишь ради нее самой. И хотя аудитория Шевцовой намного меньше, она все равно может стать конкурентке достойной заменой, так как из-за имени бывшего бойфренда Гуфа слава о ней расходится очень быстро.