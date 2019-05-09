«Дрессура» продолжается? Рудковская устроила публичный «допрос» сыну

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Гномычу, по всему видимому, приходится исполнять указания матери, чтобы порадовать ее подписчиков.

Яна Рудковская в последнее время прославилась своими специфическими методами воспитания. Она стала буквально эксплуатировать талант своего сына и научилась иметь с этого выгоду: собирая залы, шестилетний малыш уже может оплачивать всей семье обеды в ресторане и, неизвестно по чьей воле, делать маме дороги подарки.

Но фигурным катанием супруга Плющенко не ограничилась, и продолжила «дрессуру» в другом русле. Рудковская устроила публичный «допрос» маленькому Саше, желая, можно сказать, «выдавить» из него поздравления ко Дню Победы, хотя сам мальчик явно был не в восторге от такой идеи. Видеозапись со скованным и, видимо, нежелающим подчиняться требованиям матери мальчиком Рудковская опубликовала на своей официальной странице в Instagram. Видимо, она сделала это не из-за любви к ребёнку, а из-за желания в очередной раз «пропиариться» и поддержать своеобразный «флэш-моб» в социальных сетях.

Однако, спешим отметить, что это лишь версия. На самом же деле Рудковская как любая мать, наверняка, просто хотела приобщить ребенка к большому празднику.