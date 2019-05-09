Король, Бог, солдат и просто хороший человек. Киркоров разгневал фанатов поздравлением в военной форме

Сегодня, 15:46

«Не позорь, клоун, наших героев», – откровенно высказываются подписчики в комментариях.

«Светило» современного шоу-бизнеса, человек-король, Бог, уже даже солдат и, вероятно, просто «хороший» человек Филипп Бедросович Киркоров снова отличился неординарным поздравлением своих подписчиков. В, пожалуй, один из самых значимых праздников России, в День победы, звезда разгневал фанатов «отфотошопленной» фотографией. Люди не только задались вопросом, как «поп-королю» вообще в голову пришло такое опубликовать, но и зачем его фотошопили в военной форме.

Вероятно, искренние намерения певца обернулись для него плохой реакцией. Сам Филипп отметил: «С праздником Великой Победы! Спасибо нашим прадедам и дедам за мирное небо над головой и Наше детство…Не дай Бог когда-нибудь ещё испытать трагедию войны…».

Если бы такие слова сопровождались нормальной фотографией без наигранного высокомерия и пафоса Филиппа, то, скорее всего, поздравление восприняли бы по-другому.

«Тебя бы в армию, голубчик», «День Победы, это не карнавал», «Можно было хоть сегодня нормальная мужское фото выложить ,а не это…», – отмечают почти все комментаторы Киркорова.