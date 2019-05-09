Помним.Гордимся.«Флиртуем». Галкин на фоне ностальгии может «подкатить» к Тодоренко

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Символичные воспоминания по празднованию 9 мая в детстве могли подтолкнуть артиста.

О разгульном образе жизни Максима Галкина слагают легенды: череда любовниц, романы, неоднозначные знаки внимания коллегам. Не исключено, что новой «жертвой» шоумена стала известная ведущая «Орла и Решки» Регина Тодоренко. В соцсети девушка поделилась снимком из детства, где в честь 9 мая позирует в школьной форме с цветами. Стоит отметить, поздравление Регины не осталось без внимания: Максим Галкин «оценил» фото. Примечательно, что это уже не первый случай, когда артист оказывает неоднозначные знаки внимания замужней ведущей.

Судя по всему, Максим под лозунгом «Помним. Гордимся. Флиртуем» может «подкатить» к молоденькой Тодоренко. Ведь, как известно, артист относится с особым трепетом ко Дню Победы. Не удивительно, если на фоне ностальгии и воспоминаний из юношеских времён, когда отношение к празднику 9 Мая носило более символичный характер, мог проникнуться благими «порывами» Регины. К тому же, у Регины и Максима достаточно общих тем, чтобы построить более близкие отношения, нежели просто дружеские.