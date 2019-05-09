Зритель в предвкушении. На «Евровидении» ждут каминг-аут Лазарева

Сегодня, 14:40

Публика песенного конкурса любит фриков и «сладких мальчиков».

Уже очень скоро в Тель-Авиве пройдет песенный конкурс «Евровидение», где от России выступит Сергей Лазарев. Певец давно и упорно готовится к нему, недавно показал кадры со съемочной площадки, сделанные тогда, когда снимался клип на песню артиста. Однако зритель явственно дал понять Сергею, что он предвкушает одно единственное событие. Многие ждут, что на «Евровидении», что Лазарев признается в своей нетрадиционной ориентации и сделает предложение парню, с которым ему приписывают роман – Алексу Малиновскому.

Комментатор уверен, что именно каминг-аут будет залогом успеха на песенном конкурсе, и с этим мнением сложно спорить. Дело в то, что согласно соцопросам, «Евровидение» смотрят в основном женщины и представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Собственно именно поэтому у мужчины, переодетого в женщину, куда больше шансов выиграть в конкурсе, чем у самой обычной, но хорошо поющей девушки. Даже если Лазарева на самом деле не привлекают мужчины, с его стороны было бы очень умным ходом намекать на свою «голубую» натуру, правда в этом случае фанатки из России и страны бывшего СНГ, наверно, отвернулись бы от кумира.