С Монатиком - всё? Мать-одиночка Лобода пытается вернуть солиста «Rammstein»

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Похоже, певица не хочет, чтобы Тильда росла без отца, как её старшая сестра Евангелина.

Светлана Лобода является популярной российской певицей. Рождение второго ребенка не помешало её карьере, а, возможно, даже наоборот, поспособствовало ее развитию, ведь после родов она снова подняла гонорары за свои концерты. Между тем, по всей видимости, в личной жизни у певицы так и нет стабильности.

Не так давно в сети появилась информация, что она закрутила роман со своим коллегой Монатиком. Однако, если отношения между ними и развивались, то уже, похоже, всё кончено. Лобода больше не упоминает о нем на своей странице в Instagram, а он больше не комментирует ее посты.

Вероятно, она всё еще остается матерью-одиночкой, однако можно предположить, что этот факт ей совсем не нравится. Вчера в её «сторис» появились видеозаписи, на которых запечатлено, как она танцевала, самостоятельно снимая себя на телефон через зеркало в ванной комнате. «Скука», - написала она, по всей видимости, намекая, что без мужчины ее жизнь опустела.

Можно предположить, теперь Светлана Лобода всеми силами пытается вернуть предполагаемого отца младшей дочери, солиста немецкой группы «Rammstein» Тилля Линдеманна, чтобы он снова был с ней. Возможно, музыкант все же поймет её намеки и пойдет навстречу, попытавшись восстановить былые отношения.