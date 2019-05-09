«Опять Гузеева!»: Харламов нарвался на очередной шквал критики

Сегодня, 15:25

Новая порция унижений ведущей «Давай поженимся!» возмутила фанатов.

Комик Гарик «Бульдог» Харламов уже, казалось бы, отошел от странных и оскорбительных шуток про ведущую «Давай поженимся!» Ларису Гузееву, пообещал больше не публиковать ничего на своей официальной странице о ней. Но вот нарушил обещание, вновь его «прорвало» на остроты об артистке, из-за чего Харламов тут же нарвался на очередной шквал критики.

«Опять Гузеева!», - восклицают разозленные и разочарованные поклонники, которые уже прямо просят юмориста придумать хоть что-то новое. Но почему, собственно, «Бульдог» и не придумывает ничего, это так сложно для него? Нет, на самом деле, вероятно, это просто невозможно для комика, который привык со сцены озвучивать шутки, написанные другими. Даже посты о Гузеевой, которые тот публикует у себя на странице в соцсети - это тоже работы других «остряков», а не самого Харламова. Может ли шутить сам Гарик – под большим вопросом, а потому требование фанатов «придумать новое» для него может оказаться просто невыполнимым.

Однако, это лишь предположение, основанное на имеющихся данных. Может быть, Харламов в текущий момент переживает некий творческий кризис, а уже в ближайшем будущем порадует требовательную публику новыми шутками, которые надолго запомнятся его фанатам.