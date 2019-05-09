«Внучатая» любовь. Галкин мог выбрать в Пугачёву из-за любви к бабушке

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Гордость за бабушку-ветерана могла стать для Максима решающим фактором в выборе спутницы своей жизни.

День Победы – повод для многих звезд шоу-бизнеса и простых людей вспомнить о своих родственниках, их героических поступках в годы Великой Отечественной войны и с гордостью рассказать об этом подписчикам в социальных сетях. Именно так сегодня поступили многие, в том числе Максим Галкин. Ему удалось найти архивные фото, на которых его дедушки и бабушка стоят в Вене на фоне дворца Шёнбрунн в последний день войны. Примечательно, что артист сильно гордится своими родственниками и очень тепло о них отзывается. Не исключено, что любовь к бабушке и гордость за ее заслуги сильно повлияла на Максима в будущем. Галкин мог выбрать Пугачёву, ведь она, как и его бабушка, сильная личность, которая заслужила признание и уважение народа. К тому же, разница в возрасте еще больше подтверждает эту версию.

Вот такая «внучатая» любовь могла проснуться у Галкина после встречи с Примадонной. Ранее комик заверял, что полюбил Аллу именно за ее душу, характер и просто за то, какая она есть. Возможно, эта любовь проснулась не случайно, и Максим даже не подозревает о возможной взаимосвязи между бабушкой-героиней и немолодой супругой.