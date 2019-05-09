Королева-бастард? Ольга Бузова опозорилась образом Джона Сноу на одном из концертов

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Вероятно, звезда стала копировать образ «своего любимого поп-короля», но пока получается странный образ Хранителя Севера.

Ольга Бузова, ставшая для многих иконой стиля и вестником современной моды, в очередной раз опозорилась образом на одном из концертов. Видимо, на фоне общего улучшения отношений Бузовой с Филиппом Киркоровым, сценические образы певицы становятся все более странными и «пародирующими» поп-короля.

Совсем недавно топовая певца опубликовала в Instagram фотографию с концерта в странном образе, который сравнили с привычными нарядами Филиппа. Бузова надела ярко-бордовое блестящее боди с огромной меховой накидкой ему в цвет.

Со стороны, действительно, кажется, что Ольга растеряла в многочисленных концертах «свой» образ и решила сплагиатить то ли Киркорова, то ли Джона Сноу, главного героя саги «Игры престолов». Королева-бастард не только не побрезговала меховой накидкой, похожей на ту, которую носил Джон на протяжении всего сериала, но и сделала акцент на пышной «гриве» а-ля Кит Харингтон.

Неизвестно, что навеяло стилистов, или же саму Ольгу Бузову, на такой внешний вид, однако уже не в первый раз популярная среди молодёжи певица удивляет, или даже шокирует своим внешним видом.