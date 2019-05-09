«Карла, теперь я блогер!»: Хэйтеры высмеяли новую работу мужа Ксении Бородиной

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Курбан Омаров еще не успел качественно раскачать свою соцсеть, но уже стал создавать перлы по высмеиванию обычных людей в своем блоге.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина уже на протяжении 14 лет работает на телепроекте «Дом-2». Она советует участникам, как правильно вести себя в тех или иных отношениях, как заставить мужчину зарабатывать деньги, и как не «профукать» свою семью. Но, к сожалению, в своей семейной жизни Ксения не может похвастаться идеальными отношениями и работящим супругом-миллионером. После скандала Ксении Бородиной с Аленой Водонаевой – в сеть просочилась информация о том, что на самом деле Курбан далеко не идеален так, как рисует его сама ведущая в глазах общественности.

Чей-то «добрый язык» рассказал в Instagram-группе @Gavrilovnak1 о том, что на самом деле бизнес Курбана уже, как более полугода ликвидирован и он безработный. Кроме того, инсайдеры сообщают, что между Водонаевой и Омаровым были некие близкие отношения и это в тот момент, когда Ксения ждала ребенка от «бизнесмена». Так, что тогда получается? Ксения, как работящая лошадка пытается поднять семью и достойно дать образование свои детям, а ее мужчина решил заделаться начинающим блогером и монтировать видео для увеселения своих подписчиков. Многие поклонники Ксении считают, что такая работа уж точно не для мужчины с тремя детьми в семье. Вполне может быть, что Курбану стоит заняться более серьёзной работой и перестать в каждой публикации упоминать о том, что он миллионер.

На этот раз Омаров опубликовал в своей соцсети, по его мнению, очень смешное видео про человека, который «выставляет» себя более богатым и успешным, чем кажется на самом деле. После чего, хэйтеры высмеяли новую работу мужа Ксении Бородиной и назвали его «альфонсом, который обманным путем сидит на горбу у Карлы».

Кроме того само видео вызвало массу вопросов, вед супруг Ксении уже не в первый раз пытается себя отнести к «голубым» кровям. Он всячески подшучивает над людьми с маленьким заработком и даже снимает на видео, как отдыхающие обедают и чем именно, чтобы потом смонтировать веселое видео для своего Instagram.

«Карла, теперь я блогер!», «этим видео он показал все свое нутро, он сам делает вид, что миллионер, а по факту сидит на горбу у Карлуши», «ржет сам с себя видимо, за живое задело пацана», «а я помню, как Ксюша жаловалась, что ей приходится самой себе подарки дарить, а на новый год она подарила себе часы, которые у нее были на день свадьбы, позор мужу…», «вообще Ксюша призналась, что у них с Курбана раздельный бюджет якобы… ей так удобно, видимо все-таки не хочет делиться с ним своим заработком», - пишут хэйтеры.