Симона воспитает лучше: Тимати выкупил свою дочь у Шишковой за путевку на Мальдивы

Сегодня, 01:00

На это указывает неожиданная поездка модели на дорогостоящий курорт и ее проживание в пятизвездочном отеле You & Me Maldives.

Складывается впечатление, что Юнусов отобрал дочь у экс-супруги, отправив ее одну в теплые страны за свой счет. А в скором времени мама Тимура полноценно займется воспитанием девочки. Ранее разгорелся скандал по поводу поездки Алены Шишковой на Мальдивы. Дело в том, что рекламная группа девушки запросила у турагентства бесплатную путевку на Мальдивы на 10 дней, а также несколько билетов на самолет в бизнес-класс. Предлагая взамен несколько постов в Instagram от Шишковой, которая впоследствии прорекламировала бы туристическое агентство и Мальдивы в целом. Сотрудники турагентства были обескуражены столько дерзким предложением и сочли Шишкову и ее друзей обычными халявщиками, выставив все материалы переписок в интернет. Конечно же ей отказали, но в итоге экс-супруга все-таки полетела на острова.

Вполне вероятно, что бывший муж Шишковой сжалился над ней, тем самым он проплатил ей путевку в жаркие страны (за 50 тысяч рублей за ночь в пятизвездочном отеле). Вероятнее всего, чтобы Шишкова оставила дочь Алису на попечительство бабушки Симоны. Так как любящая Симона воспитает маленькую девочку, похоже лучше, чем 26-летняя модель. Складывается такое впечатление, что Тимати просто выкупил свою дочь у Шишковой за путевку на Мальдивы.

Уже на протяжении долго времени, маленькая дочь Тимати Алиса проводит почти все свое время с бабушкой. Возможно, в скором времени Алиса полностью переедет к Симоне Юнусовой, в то время как ее мама будет и дальше летать одна на роскошные курорты.