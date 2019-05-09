Барби из 90-х. Последняя пластика Повалий стала решающей для её внешности

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Фанаты считают, что именно страх наступающей старости заставил Таисию Повалий «поселиться» у пластического хирурга.

54-летняя певица Таисия Повалий поразила пользователей кардинальным изменением своей внешности. В сети появились фотографии с фотосессии артистки для обложки будущего альбома, на которой Таисия выглядит не старше 30 лет.

«Макияж творит чудеса! Вас просто не узнать!», - пишут подписчики Таисии. Но самые наблюдательные фанаты считают, что это не просто макияж.

«Таисия снова сделала пластику лица», - пишут подписчики певицы.

Вполне вероятно, что певица недавно прибегала к услугам пластического хирурга – заметно изменился овал лица артистки, обычно в её возрасте «угол молодости» незаметен, но у Таисии ярко выражены скулы и красивый овал лица. Прежняя артистка колоссально отличается от себя в молодости, многие подчеркнули, что сейчас певица выглядит гораздо эффектнее и интереснее.

Известно, что Повалий никогда не скрывала, что тщательно следит за модой и старается соответствовать. Артистка всегда была готова к экспериментам с внешностью – это неотъемлемая часть профессии артиста. Но не все поддерживают Таисию в увлечении к пластике. Многие считают, что она заигралась и последние изменения певицы явный перебор: «Барби из девяностых! Последняя пластика полный перебор! На кого ты похожа?», «Повалий боится старости».

Многие посчитали, что именно страх старости заставил артистку «поселиться» у пластического хирурга. Теперь она похожа на истинную куклу Барби из 90-х. Пару месяцев назад, в «Экспресс-газете» писали, что Таисия Повалий «уколами красоты» нарушила тонус мышц, после данных инъекции певице не давались высокие ноты. В итоге певице пришлось отменять концерты. Очевидно, певицу ничего не останавливает в погоне за молодостью.

Можно понять, что многие женщины боятся с возрастом внешних изменений, но у каждой должна оставаться индивидуальность. Таисия Повалий в настоящее время очень похожа на трафаретную современную девушку. У женщины в 54 года должен быть свой взгляд на красоту, Таисия и без того считалась одной из самых красивых женщин и всегда пользовалась спросом у мужчин. К тому же пластические хирурги не перестают повторять, что люди в таком возрасте подвергают своё здоровье большому риску, а внешность становится необратимо другой.