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Об этом свидетельствует отстраненное поведение Сергея, который неохотно проводит время с женой, даже во время обеда.

Дарья познакомилась с Сергеем на телепроекте «Дом-2», тогда она имела ангельскую внешность и слегка заносчивый характер по отношению к парню. Её природная красота сразу же запала в душу молодому парню. Девушка казалась очень хрупкой и нежной. Сейчас Дарье Пынзарь уже 33 года и она совсем не похожа на ту, милашку, которую полюбил когда-то Сергей.

После рождения первого сына у женщины что-то «переключилось» в голове. Отныне Даша стала одним большим комплексом, который нужно побороть. В первую очередь молодая мама увеличила себе грудь, потом накачала губы и неоднократно прибегала к липосакции и лазерному уничтожению подкожного жира. Недавно, Пынзарь приняла решение избавиться от брылей с помощью круговой подтяжки лица, чем шокировала не только сеть, но и своего мужа. Окружение Даши недопонимает, зачем женщине с идеальной естественной внешностью колоссальная трансформация?

Тут напрашивается логический вывод, у Дарьи психологические проблемы. По всей видимости, в отношениях у Пынзарей не всё так гладко, как на просторах Instagram, именно по причине угасания чувств Даша решила идеализировать свою внешность. Но, как это часто бывает сильно переборщила. И кажется, сделала только хуже. С большей вероятностью можно утверждать, что «жена-трансформер» больше не привлекает Сергея Пынзаря, как женщина. В последнее время даже в соцсетях, Сергей демонстрирует своё недовольство рядом с женой.

Пользователи сети заметили, что мужчина стал грустным. Недавно, Дарья выставила сторис в котором Сергей либо сидит в телефоне не обращая на неё никакого внимания, либо слушает музыку отвернувшись в сторону.

Мужчину можно понять, он наверняка был против подобных изменений любимой. Но настойчивость Даши заставила его расстаться не только с большими деньгами на операцию, но и навсегда лишила любимой Дашеньки с ангельской внешностью.