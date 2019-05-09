Эликсир от Эрнста. «Давай поженимся!» поднимает свои рейтинги за счет фриков и людей с девиантным поведением

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«Первый канал» стал стремительно терять своих зрителей. Ведущие программы высмеивают недостатки и особенности характера обычных людей.

Несколько лет назад, в эфире программы были интересные и познавательные передачи, а сейчас «Первый канал» стал славиться скандальными передачами, насмешками над фриками, постановочным материалом.

«Раньше часто смотрели семьей вечерние новости, по этому каналу. А сейчас же даже не помню, когда последний раз смотрели этот канал, но каждый раз, когда на него попадаю, там идет разный бред... Например, такие программы, как Давай поженимся, Мужское/Женское, про голос и деньги я вообще молчу. Никаких интересных программ там практически не бывает. Такое чувство, что канал полностью скупили тупые телешоу для старушек и домохозяек. Ничего полезного и интересного там нет, кроме новостей», - пишут недовольные зрители канала.

Многие обозреватели пишут, что «Первый канал» не достоин звания Первого. Уже около 10 лет, руководство не заостряет внимания на развлекательные программы для новогодней ночи, а после нового года показывают одни и те же русские фильмы. В будние дни в эфир выходит передача «Давай поженимся!». В очередном эфире шоу, ведущие смеются над людьми. А со стороны выглядит так, как будто это представление в цирке. Одно время, в программе участвовали люди, которые целенаправленно искали свою вторую половинку.

А сейчас, скорее всего, это просто хайп за счет людей, которые просто хотят «побывать в телевизоре», поскольку они сильно поднимают рейтинг каналу своим девиантным поведением.

«Контент Первого канала изменился в худшую сторону», - комментируют передачу расстроенные наблюдатели.

Если быть точнее, то тем самым, Константин Эрнст решил выдумать свой эликсир, чтобы продлить жизнь итак «загневающего» телеканала. Видимо, никаких моральных устоев у генерального директора «Первого канала» не осталось уже после программ с участием Дианы Шурыгино и руки-базуки. Они все чаще выпускают пропаганду насилия, насмешек над людьми и разврата среди молодежи.