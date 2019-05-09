Группа поддержки на Евровидении: Лазарев спалился, что привез своего близкого «друга»

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К Сергею Лазареву приехал певец Алекс Малиновский, с которым они ранее вдвоем проводили время на новогодних каникулах в Майами.

На этап «Евровидения-2019», который пройдет с 14 по 18 мая прибыл Сергей Лазарев. Но как оказалось не один, а в компании своего возлюбленного Алекса Малиновского. Ранее их замечали вдвоем в Майами во время новогодних каникул. Именно тогда на улицах американского курорта отечественного исполнителя заметили в паре со статным красавцем, вместе с ним они гуляли и делали покупки в бутиках. Некоторые поклонники певца были обескуражены его спутником, а кто-то наоборот радовался за Лазарева и его счастье.

Даже на видео Лазарев пытается отстранится от Малиновского, пока тот смеется в компании Филиппа Киркорова. Видимо, певец не хочет спровоцировать новые слухи о себе и своем молодом человеке. Однако, группа поддержки на Евровидении для участника от России, как выяснилось, необходима для Лазарева. Но в сети уже все уверены в отношениях Лазарева и Малиновского, и сомнения по поводу нетрадиционной ориентации певца давно развеялись.

«Две брошенки нашли друг друга», — писали хейтеры. На пляже видели, как два кавалера нежно мазали гладкие тела друг друга кремом. Вначале года активно обсуждались их отношения. Так как по слухам, до этого Малиновский встречался с Николаем Басковым. Но сейчас, они до сих пор поддерживают отношения. Таким образом, Лазарев мог спалиться, что привез своего близкого «друга» в Тель-Авив, где и пройдет «Евровидение-2019» в Израиле.