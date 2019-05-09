Кармическая энергия бывшей жены Сивова постепенно лишает Нюшу самого главного в жизни

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Обиженная судьбой женщина до сих пор приходит в себя после предательства мужа. Вероятно, она в тайне следит за его жизнью с разлучницей.

Нынешний муж певицы Нюши - Игорь Сивов был женат на Алёне Сивовой с 2006 года. Алёна преподаватель танцев, а Игорь на тот момент был директором аппарата исполнительного комитета. Семейная пара растила сына и ничего не предвещало беды. Однако, в 2013 году произошла роковая встреча Игоря и Нюши. Тогда певица состояла в отношениях с Егором Кридом. Позже, в одном из интервью, молодые люди признались, что влюбились с первого взгляда. Неужели на протяжении 3 лет, Игорь и Нюша никак не общались? В это с трудом верится, особенно после признания в любви с первого взгляда. Вполне вероятно, что Игорь и Нюша изменяли своим избранникам. Немного позднее Сивов уходит из семьи, когда второму сыну было всего полгода. Алёна очень тяжело переживала этот период, а Нюша тем, временем проводила время с её любимым. Вопросы про разлучницу, влюбленные никогда не комментировали. Оно и понятно, тогда бы на певицу обрушился шквал негативных комментариев и обвинений. Именно по этой причине, Анна Шурочкина тщательно скрывала имя будущего мужа и боялась навредить своему неродившемуся ребёнку. В 2018 году у пары родилась дочь. После этого, певицу стали преследовать неудачи. Первой от неё «ушла» красота. Нюша очень сильно поправилась после родов и стала выглядеть старее. Её объемы отныне были схожи с массивной фигурой бывшей жены. Вслед за красотой «отвернулись» сильные вокальные данные. Исполняя Гимн России перед матчем, Нюше не хватало воздуха, а голос сильно дрожал. После чего, пользователи сети раскритиковали певицу за такое ужасное исполнение государственного достояния. От отчаяния певица решит заняться производством собственной одежды, но и здесь будет полный крах. Подписчики высказали своё недовольство, по поводу «стрёмной» одежды, а также отметят изменившуюся внешность певицы не в лучшую сторону. Недавно, в сети появилось предположение о том, что это кармическое воздействие от бывшей жены. Алёна до сих пор находится в подавленном состоянии, об этом говорят её фотографии и разнообразные посты.

«Мне часто говорят, что я сильная. На самом деле секрет силы в том, что я просто не драматизирую…», - написала Алёна.

Но внимательные подписчики не поверили в искренность слов и написали своё мнение: «Неправда, Ваши глаза совсем другое говорят. Вы совсем нелегко отпускаете. И по ним видно, что до сих пор, что-то держит. Легко отпустить, не драматизировать это всё слова. У вас на лице грусть и тоска».

Также, хейтеры предположили, что Алёна в тайне следит за личной жизнью бывшего мужа и разлучницы Нюши. Но следит не со своего аккаунта, а с аккаунта сына Матвея. Мальчик подписан на папу и его новую жену, на первый взгляд ничего необычного. Но странность заключается в том, что в подписчиках тёти Нюши нет.

Это говорит о том, что положительных отношений между Шурочкиной и пасынком нет. Следовательно, есть вероятность, что именно мама Матвея попросила сына подписаться на Нюшу, либо вовсе сидит с его страницы. Если неудачи Нюши действительно связаны с кармой за разрушенную семью, то дальше будет только хуже. Ведь, певица постепенно теряет самое дорогое, что у неё есть.