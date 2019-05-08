«Наштукатурилась и без толку»: Фанатов ужаснуло постаревшее лицо Бузовой

Вчера, 23:20

Даже тонна макияжа не спасла звезду, ведь в 33 года от морщин уже никуда не денешься.

Немногие знают, что Ольге Бузовой уже 33 года. Все дело в том, что она постоянно носит молодежные и слишком откровенные наряды, любит «зажигать» в ночных заведениях и до сих пор не обзавелась семьей. Между тем, признаки старения уже видны на лицо в прямом смысле этого выражения. И как бы телезвезда не пыталась их скрыть под огромным слоем косметики и тонального крема, все это со временем становится заметным. Так и произошло с ее последним фото в социальной сети. Фанатов ужаснуло постаревшее лицо Бузовой, ведь наконец-то удалось рассмотреть все дефекты кожи и возрастную бледность.

«Наштукатурилась и без толку», «Ого, какой старой тут кажешься», «Бузова, стареешь», – написали фолловеры в микро-блоге певицы. Сама артистка до сих пор считает себя молодой и привлекательной девушкой, в жизни которой еще все впереди. Между тем, ей все-таки пора остепениться и более серьезно задуматься о личной жизни, ведь годы бегут неумолимо быстро, и через всего лишь 7 лет ей «стукнет» 40.