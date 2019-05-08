Дочка шуточкам помеха - Асмус нашла способ подавить «распутность» Харламова

Вчера, 22:50

Решив «приручить» Бульдога и избавить семью от позорного юмора Гарика Кристина могла использовать дочь.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов всегда предпочитал грубые шутки, но уже перешагнул грань приличия. Юморист позволяет себе публично материться, выкладывает неприличные посты и фотографии, и периодически устраивает «алкокараоке», исполняя популярные хиты на свой лад в нетрезвом виде, по мнению фанатов. А в конце апреля комик объявил настоящую «войну» Ларисе Гузеевой, регулярно заполоняя стену фото и роликами с ней в главной роли, в каждом из которых содержалось уже «прилипшее» к свахе нецензурное слово. Поклонники не оценили такой юмор Бульдога, и обвиняли его в деградации, надругательстве над культурой и отсутствии фантазии.

Перебранка с Гузеевой внезапно прекратилась вскоре после возвращения Кристины Асмус из командировки домой. Не исключено, что это она, стыдясь за своего супруга, вынудила прекратить «войну». Кристина Асмус прослыла воспитанной и скромной девушкой, и не удивительно, что ей было стыдно за своего супруга. Но даже без шуток над Гузеевой микроблог Гарика пестрит скандальными постами.

Не исключено, что актриса решила «приручить» Бульдога, и нашла способ подавить его «распутность», используя дочь. Супруги упорно скрывали 5-летнюю Настю, стараясь не показывать ее лицо публике, а вчера для девочки создали аккаунт в Instagram. Там опубликовано всего одно фото, но уже почти 16 000 подписчиков, с каждым из которых она активно общается. Возможно, Кристина втянула Настю в сеть в попытке «приструнить» мужа, надеясь, что дочка шуточкам помеха.

Очевидно, что теперь малышка будет внимательно следить за родителями, и увидит каждую их публикацию. Харламов это прекрасно понимает, и, возможно, теперь будет гораздо скромнее, и откажется от прежних неприемлемых постов из стыда перед малышкой, чего Кристина и могла добиваться.