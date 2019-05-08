Чёртова дюжина – не к добру: Лазареву начали «вставлять палки в колеса» ещё до «Евровидения»

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Гримёрка с неожиданным номером «13» может сулить певцу очередной проигрыш.

Несмотря на то, что второй полуфинал вокального конкурса «Евровидение-2019» состоится только через несколько дней, Сергей Лазарев со своей командой уже прилетел в Тель-Авив. Филипп Киркоров пообещал, что периодически будет выкладывать видеоотчеты с их репетиций, и сдержал слово. Недавно он добавил на свою страницу в социальной сети ролик, на котором он вместе с Сергеем и другими коллегами впервые посетил студию в Израиле. Во время подготовки к репетиции внимание Лазарева привлек номер его гримерной комнаты – число «13». Чёртова дюжина – недобрый знак, который сразу насторожил конкурсанта.

Интересно, почему именно России достался этот номер? Простое совпадение или тайный план организаторов подорвать боевой дух российского певца? Видимо, Лазареву начали «вставлять палки в колеса» ещё до «Евровидения», ведь число «13» всегда считали магическим, неблагоприятным и даже несчастливым. Не исключено, что это особенный знак, и итоги конкурса снова разочаруют Лазарева. Правда это ли нет, остается гадать, но все станет на свои места уже через несколько дней.