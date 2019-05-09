Настя выпендривается нарядами, Дима брезгливо вытирает руки - Тарасов и Костенко опозорились у ветеранов

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Желая утереть нос Бузовой, супруги стали посмешищем, проявив неуважение к героям.

Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко с друзьями решили внести свой маленький вклад в празднование 74-годовщины со Дня Победы в ВОВ, и накануне праздника отправились в Пансионат для Ветеранов Труда №6. Там они поздравили 70 ветеранов с замечательным днем, и выразили огромную благодарность за их героические подвиги.

В своем микроблоге Дмитрий Тарасов не без гордости и хвастовства описал все аспекты их недавней поездки, и даже в подтверждение опубликовал короткий видеоролик из пансионата, на котором запечатлено их общение с ветеранами. Гости приехали не с пустыми руками, и помимо теплых слов подарили жильцам по букету гвоздик и коробке конфет. Несмотря на видимость заботы, Тарасов и Костенко опозорились у ветеранов - от камеры не укрылись как сами подарки, так и странное поведение футболиста и вызывающий наряд его супруги.

Для поездки к героям, находящимся очевидно в преклонном возрасте, Костенко выбрала из своего гардероба, наверное, самую короткую юбку. На видео отчетливо заметно, как Настя, видимо, просто выпендривается нарядами и боится склониться к ветеранам, чтобы с ними пообщаться поближе, просто боясь засветить свои «прелести».

Не менее вызывающим было поведение ее супруга. Видимо, инициативе блеснуть добротой перед героями он поддался не без колебаний. В ролике заметно, что Дима брезгливо вытирает руки об одежду после каждого рукопожатия с постояльцами, старается как можно меньше с ними контактировать, не подходит близко, и даже на один диван между стариками не рискнул сесть, как это сделал его друг - футболист постоянно держал дистанцию.

Создается впечатление, что узнав о трепетном отношении бывшей Дмитрия Ольги Бузовой ко Дню Победы, ее героях-родственниках и завтрашнем выступлении звезды «Дома-2» на концерте для ветеранов, супруги решили утереть нос поп-диве, и показать себя с еще лучшей стороны. Однако в результате они еще больше опозорились, проявив неуважение к героям войны.