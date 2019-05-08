Билан рассказал почему после «Голоса» сменил стиль и почти перестал выступать

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«Это мой выход из этого проклятого эмоционального потока», - признался певец.

Известный российский певец Дима Билан (настоящее имя Виктор Белан) выпустил вторую часть своих мемуаров, где открыто рассказал о своей жизни и объяснил почему после «Голоса» сменил стиль и почти перестал выступать. По словам артиста, судейство на телешоу подорвало его здоровье, потому что много новых людей и энергетических потоков, и каждому нужно отдать частичку себя. Билан рассказал, что в какой-то момент он заметил, что очень быстро теряет здоровье. До конца «добил» его проект «Не молчи», который певец организовал вместе с моделью Натальей Водяновой, потому что ему требовалось периодически общаться с детьми с особенностями в развитии и их родителями. Он признался, что абсолютно каждую историю он принимал близко к сердцу и пропускал через себя.

Билан заметил, что из-за огромного эмоционального напряжения и постоянных переживаний, он стал сам много болеть и перестал различать свою боль и чужую. Это спровоцировало музыканта на спонтанные действия - он побрился налысо, что сразу же привело к волне слухов о его болезни, а также снизил до минимума музыкальную деятельность, расторгнул миллионные контракты и снялся в главной роли фильма «Герой».