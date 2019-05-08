Фриске подлежит забвению. Шепелев мог отстраниться от сына из-за будущей «семьи»

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Платон мог лишиться любви и внимания последнего родственника из-за принципов отца.

Со дня смерти Жанны Фриске прошло уже почти 4 года, а ее любимый мужчина Дмитрий Шепелев до сих пор хранит под завесами тайны свою личную жизнь и судьбу ее единственного сына Платона. Однако предельная осторожность и закрытый образ жизни не помогли популярному телеведущему навсегда остаться в тени – некоторые аспекты его жизни стали достоянием общественности.

По информации СМИ, через несколько месяцев после ухода Жанны из жизни ведущий закрутил роман с популярным дизайнером Екатериной Тулуповой. Не известно, связаны они романтическими отношениями до сих пор, или остались друзьями, однако судя по поведению Дмитрия, он снова по уши влюблен.

Дмитрий внезапно начал очень часто путешествовать и развлекаться, много гуляет, наслаждаясь природными красотами, и учится новому. Его глаза вновь искрятся от любви и счастья, на лице больше нет прежнего уныния и тоски, а мысли – полны романтики. И судя по всему – во все свои «приключения» он пускается не один. Не исключено, что он вновь серьезно увлекся таинственной женщиной, которая и делает его счастливым, а Фриске теперь подлежит забвению. Судя по активности Дмитрия, именно с ней он теперь проводит большую часть свободного времени, ведь его уже подросший сын нигде ему не сопутствует.

Несколько лет назад Шепелев отчаянно отстаивал права и интересы сына, обещал любить его и заботиться о мальчике, и поначалу действительно посвящал Платону всего себя, однако в последнее время будто игнорирует ребенка. Не исключено, что новая возлюбленная не приняла Платона, и Шепелев попав под ее влияние мог отстраниться от сына из-за будущей «семьи».

Дмитрий, по мнению многих поклонников, очень жестоко поступил с семьей Жанны, ведь лишил родственников права на общение с наследником, и до сих пор запрещает сыну общаться даже с бабушкой и дедушкой. Теперь же он мог отстраниться от него сам, сбросить Платона няням на воспитание, и лишить любви и внимания единственного близкого человека.