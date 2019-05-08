«Быдло, а не женщина»‎ - Фанаты раскритиковали экс-возлюбленную Романа Гриценко

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Поклонники уверены, что бывший участник «Дома-2» достоин большего.

Несколько недель назад экс-участник скандального реалити-шоу «Дома-2»‎ Роман Гриценко объявил о расставании со своей девушкой Евгенией Шестаковой и в подтверждение своих слов даже удалил все совместные фотографии в своем Instagram. Шестакова подтвердила информацию о разрыве отношений. Однако, решимости Гриценко надолго не хватило - он уже публикует трогательные обращения к бывшей возлюбленной. Вероятно, потому что не смог описать свои чувства сам, он опубликовал романтичную цитату Ги де Мопассана.

Однако, интернет-пользователи не оценили порыва Романа и посоветовали не поддаваться эмоциям. Фанаты раскритиковали экс-возлюбленную Романа. «Зачем тебе она??? Маленькое быдло в юбке, ничем не примечательное!», «у Жени очень сильный мужской характер! Она по сути разрушитель», «Такие как она только пользуются такими людьми как ты», «Быдло, а не женщина», - прокомментировали публикацию подписчики.

Шестакова действительно известна своим тяжелым характером, она способна на грубое поведение. Возможно, именно такая девушка хорошо подходит мягкохарактерному экс-участнику телестройки. Тем не менее, Женя на публичное выражение чувств никак не отреагировала.