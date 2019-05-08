Беременность и роды довели. Нюша пытается вернуть популярность любым способом

Сегодня, 16:31

Неуверенность в себе или же попытка «хайпануть» и держаться на слуху у публики могли заставить певицу придумать новый проект, ключом которого стала резкая смена ее имиджа.

Певица Нюша, ставшая в ноябре прошлого года в первый раз мамой, с головой бросилась в омут гламурного бизнеса и «бьюти-индустрии». Уже неоднократно звезда примеряла на себя образ модельера и модели. Недавние попытки знаменитости вернуть свою популярность любым способом заставили усомниться в том, уверенно ли чувствует себя звезда в новых образах.

Скорее всего, звезду довели беременность и роды до того, что Нюша усомнилась в своей красоте и потеряла уверенность в своей привлекательности. Звезда пытается «прощупать» в каком образе её, вероятнее, примет широкая публика и как себя «освежить» для глаз фанатов, поэтому и предпринимает не всегда удачные шаги.

Недавно Нюша шокировала публику своим измененным образом, где она не только перекрасила волосы, но и изменяла вид самой причёски. Хотя даже такие кардинальные изменения не смогли, видимо, придать певице уверенности в себе, ведь будучи неуверенной в правильности таких поступков, звезда постоянно вопрошает у своих поклонников, как ей лучше всего. Видимо, таким образом звезда не только лишается своей неуверенности, но и пытается «хайпануть» на интересных публике образах.

Многие даже самые преданные фанаты певицы не ожидали от неё таких изменений, что моментально выразили в своём критичном отношении к попыткам Нюши следовать за трендами.