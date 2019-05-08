Отправила мать и сестру на фронт. Бузова опозорилась накануне 9 мая

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За лицемерие и отсутствие интеллекта фанаты «подняли» певицу на смех.

В преддверии 9 мая знаменитости активно выступают в поддержку событий войны и заслуг ветеранов, устраивая концерты и социальные акции. Так, в списке «сердобольных» оказалась и Ольга Бузова: певица не только выступит с шоу-программой, но и поделилась душевными переживаниями по этому поводу. И всё бы ничего, вот только Бузова опозорилась накануне 9 мая, фактически отправив мать и сестру на фронт. В сторис Ольга рассказала фанатам, что всегда с особым трепетом относится ко Дню Победы, оплакивая события минувших лет.

«Все мои родственники воевали», — с гордостью заявила артистка на видео. Стоит отметить, высказывание певицы не осталось без внимания фанатов: в Сети не только высмеяли наигранное сердобольство, но и в очередной раз отметили недалёкость певицы, ведь абсолютно все родственники знаменитости не могли принимать участие в военных действиях по понятным причинам. Примечательно, что прадед и прабабушка артистки на самом деле выстояли блокаду и оба были награждены за оборону Ленинграда. Тем не менее, в погоне за «благородным» пиаром Ольга лишь в очередной раз вставила себя на посмешище, приписав участие в войне абсолютно всем родственникам, а не выделив конкретных людей.