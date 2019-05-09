Суеверная «супердиета»? Чехова изводит свой организм из-за «помешательства» на реинкарнации

Сегодня, 10:00

«Регулярно заглядывающая в прошлые жизни» звезда «исправляет» свой внешний вид потусторонним вмешательством.

В откровенном диалоге со своими подписчиками знаменитая телеведущая и хорошая мама Анфиса Чехова призналась о своих особых «отношениях» с мистическим перевоплощением душ, или реинкарнацией. У знаменитости спросили, верит ли она в прошлые жизни, которые могут влиять на настоящее. Анфиса ответила, что верит в «реинкарнацию, в прошлые жизни, регулярно смотрит в свои прошлые жизни и делает регрессии».

«Можно заглянуть в свои прошлые жизни и исправить то, что отрицательно влияет на нашу настоящую жизнь», – пишет Анфиса.

Как многим кажется, в последнее время звезда очень сильно похудела, хотя, как она сама утверждает, ни одни спортивные нагрузки звезды не делаются ради похудения. Очевидно, что Анфиса изводит свой организм из-за возможного «помешательства» на мистических ритуалах и идеях переселения души. Нельзя представить, чтобы такие сильные изменения во внешнем виде знаменитости произошли сами собой без вмешательства «странных» сил. Ведь, если ни особые диеты, ни физические нагрузки не могу помочь сбросить вес, звезда могла сесть на свою «суеверную супердиету» в виде изменения каких-то вещей в прошлом.