«Находясь на грани»‎ - Макс Барских попал в серьезную аварию в Лос-Анджелесе

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Автомобиль сильно помяло, но певец сообщил, что не пострадал.

Известный певец Макс Барских недавно улетел в Америку, где планировал дать концерт и заняться решением вопросов с западными рекламными агентами относительно своего нового альбома. Однако, 8 мая его планы изменил несчастный случай - певец угодил в серьезную аварию в Лос-Анджелесе на взятом в аренду дорогом автомобиле. О происшествии Барских рассказал в своем профиле Instagram и выложил фото машины. На снимке заметно, что основной удар пришелся на переднюю часть машины, капот сильно помят, а в салоне сработали подушки безопасности. Макс не стал вдаваться в детали и подробно рассказывать как произошло ДТП, но отметил, что усвоил урок.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно», - сообщил исполнитель. Также он успокоил фанатов и рассказал, что с ним все хорошо и он не пострадал. Еще Барских отметил, что очень важно пристегивать ремень безопасности это может спасти жизнь при внезапном столкновении.

Произошедшее вызвало у популярного исполнителя философские мысли. Он отметил, что мысли имеют большую силу и способны притягивать в жизнь как хорошее, так и плохое. Следует отсеивать негативные мысли. Вопросы о том, о чем же думал Барских перед аварией артист комментировать не стал.