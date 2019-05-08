«Никаких развивашек лет до трёх»: Мать Тимати может стыдиться сына-рэпера

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Забрав у главы Black Star свою внучку, Симона, видимо, решила исправить «косяки» прошлого.

Любящая мать и бабушка Симона Юнусова неожиданно для многих фанатов Тимати позволила себе в Instagram порассуждать о воспитании детей и чисто женских советах мамочкам. Очевидно, что женщина может стыдиться сына-рэпера, ведь рассуждает о том, что недостойным образом воспитала своих мальчиков, которые потом на «уличных» мотивах решили добиться славы в рэп-культуре.

Женщина рассказала, что, конечно, не берётся состязаться с многодетными мамами в опыте воспитания детей, но и Симоне тоже есть, что рассказать широкой публике. Опираясь на свой жизненный опыт и большой стаж материнства, Симона призналась всем: «Я мечтала о родах в океане, но в то время денег хватало только на Метро…Если бы сейчас я снова стала мамой, то хотела бы растить малыша на океане, учить его плавать, кормила бы грудью до года и никаких развивашек лет до трёх, да простят меня адепты раннего развития! Много солнца, воды и спорта. Понимаю, что это фантазии, но помечтать-то можно!».

Женщина, скорее всего, считает, что её «другое» воспитание не «в Метро, а у океана», способно было бы изменить жизненные интересы и цели её детей. Может быть, и рэперами не стали бы, в чём, видимо, винит себя мама отца лейбла Black Star. Упустив когда-то момент настоящей «педагогики», Симона сейчас пытается реабилитироваться и посвятить всё своё свободное время своей внучке, дочери Тимати Алисе.