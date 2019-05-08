Из певца в «медузу»? Топалов из-за провальной карьеры может уйти со сцены

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Певец не записывает новые хиты и клипы, практически не выступает с концертами и большую часть времени проводит дома с сыном.

Не успели все нарадоваться внезапному возвращению Влада Топалова после 10-летнего «затишья», как артист вновь может уйти со сцены. Как известно, на фоне романтических чувств Влада к Регине Тодоренко артист записал две успешные песни, однако, после премьеры хитов уже прошло более полугода, а певец не спешит баловать фанатов творчеством, ведь большую часть времени проводит с маленьким сыном Михаилом.

Так, в Instagram Stories Влад опубликовал ролик, где поёт сыну детскую песенку про семью медуз. «Мама медуза, папа медуз, ребёнок-медузёнок, мохнатый карапуз», — торжественно пропел на видео артист. Nакими темпами Влад и действительно из певца буквально превратится в «медузу». Очевидно, воспитание сына отнимает много времени и артист практически не занимается творчеством, что может пагубно отразиться на карьере. Не исключено, что Топалов из-за провальной карьеры может уйти со сцены. Ведь, как известно, без новых проектов и развития артист становится попросту не интересен зрителю.