Непутёвая и пьющая: К Бузовой могут «липнуть» проблемы из-за «шумной» фамилии

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Развод, «убитая» личная жизнь и постоянные оскорбления в сети – всё это было предначертано Ольге до рождения.

Несмотря на свою популярность, Ольга Бузова часто жалуется на свои проблемы. После развода с Дмитрием Тарасовым телезвезда никак не может встретить вторую половинку. Кроме того, певица часто сталкивается с негативом в свою сторону: постоянные обвинения из-за якобы отсутствия голоса, странных нарядов или эпатажного поведения. Но многочисленные проблемы могут «липнуть» к Бузовой совсем не случайно. Не исключено, что все кроется в «шумной» фамилии. Оказывается, слово «бузовый» означает «шумный, непоседливый, непутевый».

Другой словарь предлагает искать корни фамилии в слове «буза», которое означает «молодое пиво или брагу», или само действие - «пить».

Если родовое имя действительно играет большую роль в судьбе человека, то характеристика «непутевая и пьющая» точно может разрушать жизнь Ольги Бузовой. Сама звезда недавно заявила, что гордится своей фамилией, собирается оставить после очередного брака и даже даст своим детям.