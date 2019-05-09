Мать на яхте, дочь у бабушки: Шишкова тратится на Мальдивах, забыв об Алисе

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Может Алёна устала от Алисы, хотя никогда с ней не сидела. Симона отправилась с ребёнком на Мальдивские острова, но её мама не спешит их встречать.

Недавно мама известного рэп-исполнителя Тимура Юнусова, более известного под сценическим именем Тимати, отправилась вместе с внучкой отдыхать на Мальдивские острова. Вместе с ними поехала и бывшая жена рэпера Алёна Шишкова.

Находясь в отпуске девушка «закидала» фотографиями свой профиль в instagram, на радость фанатам. Однако, ни на одной фотографии не видно дочери Алёны — Алисы. Мать «гуляет» на яхте, а дочь оставила на шее у бабушки. Она часто делает публикации с баров, пляжа и всяческих развлечений.

Ни на одном из видео или фото не видно Алису, однако, у Симоны — бабушки девочки она часто появляется в кадре. Можно предположить, что мать совсем не интересуется дочерью - Шишкова тратится на Мальдивах, забыв об Алисе.

Важно заметить, что бабушка девочки очень любит её и часто радует поклонников снимками и видео с отдыха, где девочка счастливо отдыхает даже без мамы. Неужели Шишкова совсем не скучает по собственной дочери, которая явно любит свою маму.

Напомним, что история отношений Тимати и Алены Шишковой довольно скрыта и загадочна. Правда о причинах расставания известна только им самим. С матерью своей дочери Тимур поддерживает хорошие отношения. Об этом говорят совместные фотографии со дня рождения Алисы. Артист оказывает экс-возлюбленной знаки внимания, дарит подарки.