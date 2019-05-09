«Думают со мной игры — просто?»: Шевцова угрожает «слить» номера и адрес Гуфа в сеть ради мести

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Уверенные в этом пользователи считают, что рэп-исполнитель зря перешёл ей дорогу.

Недавно менеджер репера обвинил бывшую любовницу Гуфа - Яну Шевцову в поджоге загородного дома музыканта. Однако, сама Яна Шевцова отрицает свою причастность к инциденту и говорит, что уладила с Гуфом все разногласия.

По словам девушки они поссорились с ним около недели назад, поэтому менеджер подумал на неё. Буквально несколько дней назад Яна сообщила, что все разногласия с артистом улажены.

Новое видео-обращение девушки в сеть потрясло пользователей. Заметно, что Шевцова не совсем в трезвом виде, но она явно была злая и расстроенная.

«Думают со мной игры — просто? Я уничтожу тебя на щелчок! Солью твой адрес, ты будешь в шоке от количества людей, которые будут приходить. Я даже перечислять не буду», - сказала Яна на видео.

Пользователи уверены, что Шевцова угрожает «слить» номера и адрес Гуфа в сеть ради мести за ложь в её сторону. Возможно, что музыкант специально решил сделать вид, что поверил в невиновности девушки, чтобы отомстить ей. Причину своей злости на видео она не объясняет, но сообщила, что ещё подумает над этой проблемой.

Яна Шевцова — бывшая скандальная участница теле-проекта «Дом-2» и экс-любовница известного музыканта Гуфа. Её имя стало стремительными темпами набирать популярность, в основном на почве скандалов. Однако, чёрный пиар — тоже пиар, девушка ни о чём не жалеет и не стыдиться своего прошлого.