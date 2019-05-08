«У меня вообще нет ничего своего»: Анна Бузова не общается с сестрой из-за зависти

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Об этом свидетельствует ее комментарий в социальной сети и «беспричинная» злость.

В новой публикации Анны Бузовой в Instagram фолловеры подняли тему ее «размолвки» со старшей сестрой. Они «закидали» девушку вопросами об их отношениях с Бузовой старшей и предполагали различные мнения. Многие подписчики решили, что Анна сама ничего не добилась: бизнес и 1,5 млн подписчиков достались младшей сестре благодаря популярности Ольги. На что она со злостью ответила: «У меня вообще нет ничего своего».

Судя по всему, Анна Бузова не общается с сестрой из-за зависти. Она может испытывать негативные чувства по отношению к сестре из-за ее небывалой популярности и ее успехов. Ольга Бузова и в правду добилась невероятной популярности, а Анна даже на Дом-2 не смогла долго задержаться. Видимо, ее «грызет» зависть к капиталу, деньгам и славе сестры.

Размолвка сестер Бузовых крутится на слуху пользователей сети не первый день. Судя по Instagram девушек, они не общаются уже на протяжении нескольких месяцев. По слухам, Бузовы перестали общаться после совместного отдыха – старшая сестра Ольга улетала оттуда первым классом, а Анна предпочла эконом. Вероятнее всего, размолвка сестер связана с завистью младшей Бузовой.

Сами девушки никак не комментируют свои отношения и ссору, но факт остается фактом. После перелета в январе 2019 года сестры отписались друг от друга в Instagram и с тех пор ни одна из них не упоминала другую и не публиковала совместные фото.