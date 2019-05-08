Рак уже убивал. Перед смертью Фриске скрывала от сына адскую боль – мнение

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Опубликованы предсмертные фотографии Жанны Фриске с ребенком.

В аккаунте фанатов сына Жанны был опубликован коллаж из фотографий, на которых Фриске с Платоном весело проводят время вместе.

Данные фотографии сделаны незадолго до смерти певицы. На снимках видно, что Жанна Фриске уже сильно прибавила в весе. Вероятно, Жанна плохо чувствовала себя из-за прогрессирования болезни, но всяческие пыталась скрыть это от сына за улыбкой. Как и любая мать, Фриске хотела для своего сына только лучшего.

Родные Жанны описывали ее как сильного человека, который не рассказывал о своих проблемах и не показывал боль. Возможно поэтому перед смертью исполнительница могла испытывать адскую боль, но никому об этом не говорить. Более того, она достаточно долго не распространялась о своем заболевании.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от рака мозга. Певица долгое время боролась со страшной болезнью, но к сожалению, рак убил ее. Платону долгое время не говорили о смерти матери. В данный момент ребенок находится с отцом Дмитрием Шепелевым. Дмитрий рассказывал в интервью, что часто упоминает о Жанне, ее жизни и привычках и ребенок знает свою мать. С родственниками со стороны Фриске Платон практически не общается по инициативе Дмитрия. Суд провозгласил, что ребенок будет проживать с отцом, но родственники вправе видеться с ним.