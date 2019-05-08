Плагиатит Диму? Лазарева могут заменить Биланом ради победы России на «Евровидение-2019»

Сегодня, 09:12

Так решили фанаты после просмотра видео с репетиции выступления Сергея в Instagram.

Российский певец Сергей Лазарев недавно поделился с подписчиками видео с репетиции своего выступления на «Евровидение-2019». Артист решил выбрал полностью белый костюм для выступления и несколько зеркал, с помощью которых будут показаны спецэффекты.

Реакция пользователей была неоднозначна. Многие сразу же вспомнили выступление Димы Билана на конкурсе песен в 2008 году. Композиция «Believe in» - «Поверь в это» завоевала сердца и голоса зрителей из 43 стран.

Сергей поедет на конкурс представлять Россию не в первый раз. В 2016 году он также выступал на «Евровидение», но, к сожалению, он занял лишь третье место. По мнению фанатов, Лазарев плагиатит Диму, чтобы добиться победы в этот раз. Потому что победное выступление Билана было с подозрительно похожим контекстом.

Лазарева могут заменить Биланом ради победы России на «Евровидение-2019», по мнению пользователей, потому что победа необходима стране из-за сложившихся внешне-политических отношений со странами ЕС.

Также много было и тех. Кто считает, что вокальные данные сильнее у Билана. Сергей просто пытается добиться успехов, как и у своего «коллеги по цеху». Дима был первым исполнителем, который получил победу на песенном конкурсе.

Однако, фанаты Лазарева уверены, что в этом году победа будет у России из-за чудесного выступления певца. Ему желали удачи и поддерживали тёплыми словами о таланте артиста.