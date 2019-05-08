«Спасибо, что не послала!». Язвительный комментарий Гузеевой вызвал негодование фанатов

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И в рифму, и матом - ведущая не выдержала сравнения своей персоны с другой звездой.

Лариса Гузеева славится своим тонким юмором и откровенными фразами. Передача «Давай поженимся!», по словам поклонников, держится только на ее «выходках».

В своем Instagram телеведущая опубликовала новый снимок, на котором один из фолловеров сравнил ее со знаменитой российской артисткой Надеждой Кадышевой. Гузеева поспешила отметить в своем фирменном стиле, «срифмовав» фамилию певицы с созвучным матерным словом мужского полового органа. Публикации не осталось в профиле Гузеевой, судя по всему, она удалила ее из-за сравнения. Неужели так задело?

Язвительный комментарий Ларисы вызвал негодование фанатов. Вроде бы обычное сравнение, но почему же звезда так яро отреагировала на простой вопрос. Вероятнее всего, Лариса Гузеева не терпит сравнения себя с другими звездами и считает, что она на 100% уникальна и узнаваема. Пользователи интернета решили, что комментатор «задел» чувства самовлюбленной ведущей и она даже решила удалить снимок, на котором она отдаленно похожа на другую знаменитость.

Фолловеры не раз отмечали стервозный характер телеведущей и что она «за словом в карман не полезет». Гузеева не терпит «хейтеров» и очень часто отвечает им на нападки. Судя по всему, ведущую крайне «задевает» любое упоминание ее в негативном ключе, но нельзя же так «отыгрываться» на преданных поклонников, которые просто задали вопрос.

«Спасибо, что не послала!», - рассуждают подписчики Гузеевой.