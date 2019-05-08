Звездная болезнь? Петросян оскорбил фанатов своим хамским поведением

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Зазнавшийся на старости лет Евгений Ваганович, после того, как сменил возлюбленную, резко изменил отношение к поклонникам.

Многие пользователи социальных сетей заметили, что Петросян последнее время стал вести себя более вызывающе и хамовато по отношению к поклонникам.

Так может, у Евгения Вагановича появилась звездная болезнь? Поклонники, посещающие концерты юмориста рассказывают, что, на самом деле, все гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд.

Фолловеры считают, что именно многолетнее мелькание на ТВ привлекло на концерты Петросяна толпы народа. Существует множество людей, которые ориентируются в жизни по телевизору, как по компасу. Также фанаты отмечают, что успех «актера» в том, что его часто показывали по телевизору. Скорее всего, мужчина каким-то образом попал на телевидение, а там сработали связи.

Стоит заметить, что Евгений Ваганович реально считает себя «мэтром» своего дела. Он сам не раз говорил о том, что все существующие юмористы – его слабоодаренные ученики.

Взамен на подобные заявления, пользователи сетей выражали свое недовольство, мол слушать противно, как он себя восхваляет. Петросян просто оскорбил фанатов своим хамским поведением. При этом, Евгений всеми способами старается поставить на место тех, кто не согласен с его превосходством над остальными. Так например, он высмеял мальчика, который забыл обратиться к нему по имени и отчеству. Казалось бы, что здесь такого, ведь в своих соцсетях он значится именно как Евгений Петросян и ребенок мог просто не знать этого, но хотел, чтобы комик обратил на него внимания. После чего, поклонники начали сыпать своими советами в сторону подростка, ребенок явно был смущен и расстроен.

Стоит отметить, что после того, как юморист развелся с Еленой Степаненко, его «бизнес» и вовсе пришел в запустение. Полупустые залы и ничтожное количество концертов. Но это совсем не помешало юмористу усугублять свое положение все больше и больше.

Поклонники Евгения Вагановича отметили, что подобное поведение артиста может быть связано с его новой пассией. Татьяна Брухунова не отличается особой культурностью и сдержанностью, по всей видимости, это именно она призвала новоиспеченного муженька относиться к фанатам менее мягко.