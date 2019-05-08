«Портит» дите? Бывший муж Водонаевой может отобрать сына у «нерадивой» матери

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Скандальное и «непристойное» поведение, откровенные танцы на публику - Алена рискует потерять наследника, ведь Малакеев может лишить ее родительских прав.

На своей страничке в социальной сети Instagram модель опубликовала видео, пояснив, что затеяла домашнюю уборку, но судя по содержимому в видеоролике вряд ли можно назвать уборкой. Водонаева только и делает, что откровенно позирует в обтягивающих штанах, демонстрируя фигуру с разных сторон. В комментариях под публикацией ведущую раскритиковали за ее поведение, а некоторые и вовсе стали напоминать, что у Алены растет 9-летний сын, который позже может начать стыдиться своей матери.

«Жалка-жалкая и брошенная мужчиной женщина. Сорок лет почти», «Сбежавший муж, наверное, сто раз перекрестился», «Больше всего жалко сына, как он в школе воспринимает насмешки. Не стыдно? Бедный сын, не повезло ему родиться у пустоголовой тёти», «Я разочарован, позор», - возмущаются пользователи.

По предположениям, Бывший муж Водонаевой может отобрать сына у «нерадивой» матери, ведь вряд ли он захочет наблюдать за тем, как и где растет его наследник. Алена рискует своей открытостью и откровенностью потерять ребенка. Телеведущая, наверное, не задумывается, что поведение матери отражается на мальчишке и очень дурно может оказывать влияние. Отец ребенка Алексей Малакеев смог сохранить дружеские отношения с бывшей супругой, часто приезжает к Богдану и исправно платит алименты, но возможно, что в скором времени его «добьют» откровенные фотографии на широкую публику, «непристойное» и скандальное поведение, «отвратительное» воспитание и он отберет наследника через суд.

Российская телеведущая бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» ведет довольно насыщенную жизнь. Модель не первый раз призывают тщательнее следить за своим поведением и достойно воспитывать своего ребенка.