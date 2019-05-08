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Постоянные избиения отца и изгойство в родном доме - все это могло послужить «толчком» для возникновения проблем с психикой.

Неадекватное поведение Настасьи, ее вспышки агрессии, резкая смена настроения, а также беспричинный смех, могут быть вызваны серьезным психическим заболеванием. И хотя фолловеры постоянно оправдывают хамство Самбурской, по мнению специалистов, это очень похоже на симптомы истерического невроза.

Правда, с этим заболеванием легко справляются в специализированных клиниках. По мнению специалиста, неделя, проведенная в стационаре, сделает из Настасьи нормального человека, если она коим вдруг перестанет являться.

Однако, корни подобного заболевания могут уходить в детство актрисы. Сама Самбурская официально давала интервью, в котором рассказывала о своем тяжелом детстве. Она призналась в том, что в детстве ее жестоко избивал отец. А мать, видя мучения дочери, просто делала вид, что ничего не замечает. По словам Настасьи, если она пыталась оказать сопротивление при побоях, ее били еще сильнее.

Она отметила, что с детства ей пришлось «выживать», так как отношения с родителями совсем не складывались. Когда-то очень давно Самбурская пыталась помириться с семьей, но видела лишь безразличие, поэтому оставила эту затею.

«У меня воспитания никакого не было. Для меня реально ближе чужие люди, я к ним скорее побегу, а семья — это последнее место, это последние люди на планете, потому что у меня с ними вообще ничего общего нет. Я не могу себя заставить любить родителей, я не хочу их любить, они меня не любили, и я их сейчас тоже не люблю», — отметила артистка.

Из всего вышесказанного следует, что Самбурская могла «заработать» психическое заболевание из-за насилия в детстве. Ведь маленький ребенок гораздо восприимчивее к проблемам. Поэтому в психике актрисы могла образоваться болезнь, связанная со страхами с юных лет певицы.