Марии Шукшиной нет дела? Бари Алибасов тратит свои деньги на лечение Федосеевой-Шукшиной

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Складывается впечатление, что Мария Шукшина больше не участвует в жизни своей легендарной мамы. Всему виной внезапное бракосочетание Бари Алибасова и Лидии.

Известная актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина не так давно отметила свое 80-летие. Не за долго до этого, продюсер группы «На-На» Бари Алибасов предложил Лидии стать его женой, и она согласилась. Как говорил сам Бари, с Лидией они знакомы уже очень много лет, и он в любой ситуации готов помогать ей во что бы это не стало. Сам Бари признался, что женился на ней только ради того, чтобы родственники не смогли отдать заслуженную артистку в дом престарелых. Вот и в этот раз, он вероятно решил прийти на помощи своей уже законной супруге.

В последнее время он тратит все свое время и деньги на лечение Федосеевой-Шукшиной. И это все вопреки ожиданиям хэйтеров, которые были убеждены, что он хочет ее погубить ради квартиры. Но, как оказалось, Бари весьма гуманно отнёсся к уже возрастным заболеваниям Лидии и вновь оплатил достаточно дорогие услуги в клинике Тибетской медицины. Вот только многих поклонников Федосеевой-Шукшиной волнует иной вопрос, по какой причине после свадьбы Бари и Лидии - дочери перестали появляться в жизни своей мамы.

Об этом свидетельствует тот факт, что сам Бари всегда публикует милые фото и видео с Лидией, а вот, например, Мария Шукшина является очень активным блогером, но лица своей матери в ленте не появляется уже более полугода. Каждый семейный праздник, будь то Новый год или Пасха, Мария проводит в кругу своих детей и супруга, а вот престарелой мамы даже на заднем фото не отмечается. Но за то актриса несколько раз в неделю говорит о своем легендарном отце – Василии Шукшиной и как она по нему скучает, и что он был человек с большой буквы, но о маме ни слова. Складывается впечатление, что тем самым, она пытается призвать свою маму к совести. Вполне возможно, что Марии не по нраву нынешний возлюбленный мамы или же она чувствует в нем какую-либо конкуренцию, а может ей просто нет дела до их отношений. Возможные недопонимания в семье Шукшиных произошли после того, как Лидия внезапно вышла замуж за Алибасова.

Бытует мнение, что тем самым, Лидия лишила своих дочерей (Марию и Ольгу) наследства и родовой квартиры, которая может в случае внезапного ухода актрисы - перейти в руки Бари. Не за долго до этого, сама Лидия подала в суд на свою внучку (старшую дочь Марии Шукшиной), за то, что она обманным путем пыталась завладеть квартирой в Санкт-Петербурге, которая по праву принадлежит Федосеевой-Шукшиной.

Вполне вероятно, что именно после этой ситуации Мария и не смогла простить свою маму, а брак с Бари полностью лишил Марию повлиять на некоторые решения мамы в пользу своей кровной семьи. Вот и получается, что Бари Алибасова обвиняли в корысти, а он оказался куда более человечным некоторых родственников самой Федосеевой-Шукшиной.

Стоит отметить, какая бы истинно связь между Лидией и Алибасовым не существовала, он всегда говорит о ней только хорошие и теплые слова, и в любые семейные праздники находится рядом.