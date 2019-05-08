Мачеха для Платона? Виторган «крутит интрижку» с актрисой Марией Машковой

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Об этом свидетельствую тёплые комментарии под фотографией Максима, подписчики считают, что актёр и Мария Машкова находятся в отношениях.

Еще недавно известный российский актер Максим Виторган строил счастливую семью со скандальной телеведущей Ксенией Собчак. Никто не мог подумать, что звездный союз распадется спустя несколько лет. Отношения супругов начали рушиться еще около года назад, тогда они реже стали вместе появляться на публике, а потом Максим и вовсе снял обручальное кольцо. Приблизительно в то время многие предположили, что причиной развода мог оказаться режиссёр Константин Богомолов, ведь он стал уделять телеведущей слишком много внимания.

Однако можно заметить, что Максим не слишком расстраивается по поводу «предательства» супруги и развода. Мужчину часто замечают в компании девушек, а пару дней назад фотография, где он примкнул к груди Глюкозы и попытался ее поцеловать, вызвала ажиотаж в сети, а сейчас и вовсе стали говорить, что Виторган «крутит интрижку» с дочерью советского режиссера театра и кино – Марией Машковой.

На своей страничке в социальной сети Instagram, Максим опубликовал фотографию, под которой наследница Владимира Машкова оставила теплый комментарий.



«Ты очень красивый мужчина, Макс», - написала актриса.Также она ответила на вопрос подписчика Максима, объяснив, что комментарий она написала с любовью и нежностью.

Максим вполне может окунуться в новые любовные отношения, ведь с Ксенией его больше ничего не объединяет, кроме маленького сына Платона. Но ранее говорили, что Виторган собирается лишь «нерадивую» Собчак родительских прав. Машкова новая мачеха для Платона? Действительно, неспроста же дочь сценариста оставляет такие комментарии.

Правда, пока сам Виторган не афиширует свою личную жизнь после расставания с телеведущей. Возможно, что артист действительно находится в отношениях с Марией.