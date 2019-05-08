Заменяет официанта? Фанаты «спалили» банкротство Киркорова

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Без охраны и «сусального золота» Филипп был замечен за ужином в столовой. Неужели «Евровидение» это последний шанс поп-короля одолеть «бедность».

Знаменитый российский эстрадный певец Филипп Киркоров отправился в Тель-Авив на «Евровидение - 2019», как представитель Сергея Лазарева, который будет участвовать в этом году. Он поборется за победу уже во второй раз с композицией «Scream». В 2016 году он стал третьим с композицией «You're the Only One».

Артисты проводят время в отеле, который предоставлен специально для участия на конкурсе песен. Обычно Филипп проводит время в роскоши: дорогие рестораны, люксовые бренды одежды, украшения. Всё должно быть достойно поп-короля.

Вечером, когда в столовой отеля проходил ужин, фанаты заметили Киркорова среди «простолюдинов». Мужчина сам взял и донёс тарелку, «Как из сервиза моей бабушки», - писали пользователи в сети. Фанаты «спалили» банкротство Киркорова, которое вынуждает артиста ужинать без всей привычной ему роскоши, рядом с простым народом.

Среди комментариев были также предположение, что он заменяет официанта, но это лишь догадки. Однако, такое поведение действительно не свойственно для поп-короля, который пришёл в люксовом костюме на ужин в столовую без всевозможных атрибутов роскоши.

Скорее всего, Киркоров стал представителем Лазарева на «Евровидение» не просто так. Известно, что после победы на конкурсе Сергей может вознестись до небес эстрады, получая огромные рейтинги и множество предложений для развития проектов. Филипп же может стать его посредником на постоянной основе, параллельно выступать и получать свою выгоду, чтобы побороть банкротство.