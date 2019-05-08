Чтобы не сглазить? Тайно родившая Рудова может скрывать ребенка от публики

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Так решили поклонники из-за ее закрытости личной жизни.

Известная актриса сериала «Универ» - Наталья Рудова старается не афишировать свою личную жизнь и имена своих женихов, чем порождает множество сплетен и слухов. Девушка соответствует всем стандартам женской красоты, поэтому ей очень часто приписывают романы со знаменитостями.

На своей страничке в социальной сети Instagram - Наталья публикует буквально все, начиная со своей творческой жизни и заканчивая отдыхом в компании друзей, а недавно в сети появились слухи, что актриса и вовсе не одинока, а готовится к свадьбе.

По словам поклонников, они видели Рудову вместе с женихом, в комментариях они задались вопросом, когда она уже перестанет его скрывать. Однако Наталья своим ответом намекнула на то, что это пока секрет.

Возможно, что актриса крутит роман с избранником уже давно, так как долгое время знаменитость не замечали в окружении представителей сильного пола.

В своем микроблоге Наталья опубликовала очередной снимок, под которым многие поклонники восхитились ее откровенностью и роскошной фигурой, но некоторые все же озадачились более важным вопросом, нежели оценить ее формы.

«Когда будут фото с твоим ребенком?», «А где твой ребенок? Почему с чужим фотографируешься?», «Она родила?», «Чей ребенок на фотке, ее?», - расспрашивают пользователи.

Судя по комментариям, где поклонники просят опубликовать снимки с малышом, тайно родившая Рудова может просто скрывать ребенка от публики.

По многим мнениям в сети, Наталья уже давно обзавелась семейным счастьем, вышла замуж и родила ребенка. Скрывает, чтобы не сглазить? Действительно, Рудовой уже 35, возможно, девушка уже действительно обзавелась семьей, но старается держать личную жизнь подальше от огромной публики.

Сама Наталья проигнорировала вопросы, тем самым, подписчики пришли к выводу, что артистка пока не готова рассказать о радостном событии.