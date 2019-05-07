Столько и девчонка «выжмет». Егор Крид качает ноги «детским» весом

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Булаткин рискует и дальше оставаться худощавым юношей, если не начнет тренироваться с более тяжелыми весами.

Лето не за горами, а это означает, что пора приводить свою физическую форму в порядок. Многие звезды круглогодично занимаются спортом, например, Сергей Лазарев, но некоторые все же не успевают уделять тренажерному залу должное внимание. Видимо, Егор Крид понял свою ошибку и наконец-то записался на тренировки. Об этом свидетельствует одна из последних «сторис» в его социальной сети. Видимо, попав в тренажерный зал, певец первым делом заснял видео, чтобы похвастаться успехами перед своими фанатами. Правда, хвастаться тут особо нечем.

На видео видно, что Егор Крид качает ноги «детским» весом на специальном тренажере. Общий вес обеих блинов для штанги составляет приблизительно 15 кг, а столько и девчонка «выжмет». Между тем, Булаткину срочно нужно заняться своей фигурой. Артист привлекает внимание внешностью, пением, но в жаркое время года придется носить короткие и тонкие вещи. Тогда Егору придется краснеть из-за своей лени или постоянной занятости в то время, как другие будут демонстрировать накачанные кубики и бицепсы.