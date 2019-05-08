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Для звезды закон не писан? Бородина рискует попасть в аварию из-за опасной езды

Сегодня, 10:30

Очередная игра на публику телеведущей может угрожать жизни не только ее дочери, но и другим участникам движения.

 На странице Ксении Бородиной недавно появилась занятная «сторис». На видео видно, что телеведущая куда-то везет свою дочь, находясь за рулем, одновременно с этим она записывает видеоролик. Использование водителями мобильных устройств – одна из частых причин аварий на дорогах, ведь это сильно отвлекает от окружающей обстановки, и человек практически не следит за дорогой. Кроме того, 9-летняя дочь Маруся оказалась на переднем сидении, и пусть мать не забыла пристегнуть ребенка ремнем, даже это является нарушением. По закону, дети до 12 лет должны находиться на переднем сидении в специальном автокресле. Только Бородина открыто проигнорировала это требование.

 Для звезды закон не писан? Очень часто «гремят» новости, когда какая-либо знаменитость или богатый человек смело нарушают правила, а затем выходят «сухими из воды». Из-за опасной езды Бородина рискует попасть в аварию, и к тому же совсем не переживает за безопасность ребенка. На что только звезды не идут, чтобы поддерживать свою популярность. Любая невнимательность или оплошность может стоить жизни любого из участников дорожного движения.

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