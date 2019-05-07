Кризис Ксюшу не «задавит» - Бородина «блеснула» богатой жизнью

Сегодня, 21:13

Коллекция элитных авто, роскошная одежда и косметика, отдых на курортах и нескромные подарки - Ксения лихо «сорит деньгами», хвастаясь достатком перед подписчиками.

Ксения Бородина является одной из самых успешных телеведущих в России, владелицей нескольких успешных бизнес-проектов, автором двух популярных книг, очень крутым DJ и счастливой мамой и женой. Звезда «Дома-2» всегда очень много работала и поражала фанатов своей активностью, однако в последнее время «ушла» в семью. Не удивительно, ведь уже «сколотила» шикарное состояние, и может позволить себе жить не экономя, что активно демонстрирует.

Этот год для семьи Ксении выдался богатым на путешествия - всей семьей они буквально «не вылезают» из курортов. Например, в начале года шикарно отдохнули в Таиланде, а на днях вернулись из солнечного Дубая. Однако похоже, такие расходы для семьи ведущей - пустяки, ведь она вновь «блеснула» богатой жизнью.

Вчера ее коллекция автомобилей класса люкс пополнилась шикарным Mercedes G-класса цвета белого бриллианта за 17,5 миллионов рублей. Ксения не скрывает, что предпочитает дорогие бренды одежды и косметики, и не перестает хвастаться пополнением своих коллекций. Вот и сегодня она показала роскошную сумку от элитного бренда Hermes.

Похоже, даже организовать конкурс и подарить победительнице 2 миллиона рублей для семьи - сущий пустяк, что ее супруг Курбан Омаров вчера и сделал. Это и не удивительно, учитывая ежемесячный доход Бородиной.

Сейчас она ведет проекты «Перезагрузка» и «Бородина против Бузовой» и «Дом-2», и похоже, чем реже «мелькает» в экране, тем богаче становится. Не удивительно, ведь помимо скромного дохода порядка 1,5 миллиона рублей за работу ведущей, она неплохо зарабатывает в том числе на рекламных контрактах в Instagram - один пост на ее странице обходится в 300 тысяч рублей. На профиль звезды подписано почти 13 млн человек, что делает его очень востребованным и прибыльным, а потому он изобилует рекламными постами – Ксения «советует» фанатом все возможные товары. Очевидно, что кризис Ксюшу не «задавит», что она, видимо, и пытается показать фанатам.

Она успешно зарабатывает ведением корпоративов, имея с заказчиков от 3 до 5 тысяч долларов, и увлекается работой диджея, что подбрасывает в ее «копилочку» чуть меньше 1 000 долларов. Но и это еще не все: Ксения успешно раскрутила элитную сеть салонов красоты общим брендом «Ksenia Borodina» не для бедных клиентов, магазин одежды Borodina-shop и игровой клуб для деток ТейкаБум.