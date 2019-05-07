«Я не ожидала!» - Дарью Пынзарь едва не смыло волной во время опасной фотосессии

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Знаменитость пренебрегла правилами безопасности рад красивых кадров для Instagram.

33-летняя бывшая участница скандального телепроекта «Дома-2» Дарья Пынзарь в данный момент наслаждается семейным отдыхом на территории Турции. Несмотря на то, что совсем недавно знаменитость перенесла тяжелую пластическую операцию на лице - подтяжку и удаление второго подбородка, Дарья позволяет себе купаться в море и лаже загорать на солнце. Дело в том, что Пынзарь всё ещё не сняли бинты, а потому пока фанаты не могут увидеть результаты пластики. Девушка регулярно со своем делиться с поклонниками и недавно рассказала, что её едва не смыло волной во время опасной фотосессии.

Как оказалось, звезда реалити-шоу хотела сделать эффектные кадры для Instagram во время шторма на фоне большой волны, однако вода едва не накрыла Дарью. «Я не ожидала!», - заявили девушка и добавила, что успела не на шутку испугаться. Поклонники пристыдили Пынзарь за то, что в свои 33 года она не знает, что во время шторма не стоит залазить в воду, и посоветовали в будущем быть осторожней.