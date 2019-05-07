«Он по голубой теме!» - Фанаты заподозрили интрижку между Тарасовым и его стоматологом

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Поклонники считают, что футболист завёл семью с Анастасией Костенко только ради прикрытия свои реальных «увлечений».

32-летний футболист Дмитрий Тарасов после развода с телезвездой Ольгой Бузовой уже успел создать новую семью с 25-летней российской моделью Анастасией Костенко, которая в 2018 году подарила своему мужу дочь Милану. Однако интернет-пользователи не верят в такую семейную идиллию между моделью и футболистом, поскольку считают, что Тарасов совсем не интересуется девушками и, возможно, имеет нетрадиционную ориентацию. Недавно Дмитрий ещё больше подогрел слухи своих фанатов, которые заподозрили интрижку между ним и его стоматологом Сергеем.

«Он по голубой теме!», - заявили подписчики Тарасова, которые могли намекать как на самого Дмитрия, так и на Сергея. Стоит отметить, что сам футболист подобные слухи категорически отрицает. Быть может хейтеры мужчины являются поклонниками Ольги Бузовой и только так могут объяснить себе тот факт, почему Дмитрий по собственному желанию мог развестись с телезвездой, которую сейчас называют в Сети «№1 после Путина».